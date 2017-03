Marcatoarele echipei CSM Bucuresti au fost Bradeanu 5 goluri, Martin 5, Gullden 4, Mehmedovici 4, Torstensson 3, Curea 1, Manea 1, Bazaliu 1, Lobach 1 gol, iar de la Team Esbjerg s-a remarcat Karlsson, cu 5 reusite. Excelenta si prestatia portarului Paula Ungureanu, care a avut 18 interventii.In prima partida a etapei, FC Mydtjylland a invins, sambata, in deplasare, formatia Krim Ljubljana, cu scorul de 27-21.Ultimul meci al grupei este derbiul dintre Larvik HK (locul 2, 12 puncte) si liderul Gyor ETO (15), tot duminica, dar indiferent de rezultat cele doua echipe isi vor pastra pozitiile.Rezultatele anterioare ale CSM Bucuresti in grupa 2 sunt: 26-26 si 33-35 cu Larvik HK, 24-21 si 28-26 cu Krim, 33-25 cu Team Esbjerg.Din grupa principala 1 s-au calificat echipele HC Vardar (15 puncte), FTC Budapesta (14), Buducnost (14) si Metz Handball (10).Astfel, in sferturile de finala, care se vor juca incrucisat si eliminatoriu, vor avea loc partidele dintre FC Mydtjylland - HC Vardar, CSM Bucuresti - FTC Budapesta, Buducnost - Larvik HK si Metz Handball - Gyor ETO.Meciurile din sferturile de finala vor avea loc intre 7-16 aprilie, iar castigatoarele se vor califica la Turneul Final Four, programat la Budapesta, in 6-7 mai.In 2016, CSM Bucuresti a castigat Liga Campionilor, fiind condusa atunci de antrenorul danez Kim Rasmussen, care a preluat ulterior nationala Ungariei.