Rugby Europe Championship: Belgia - Romania 17-33

Florin Vlaicu s-a aflat la acest meci la selectia cu numarul 100, iar Jack Cobden a debutat pentru "stejari".In primele trei confruntari din acest an din Rugby Europe Championship, Romania a pierdut in deplasare in fata Germaniei, scor 38-41, a invins Spania, pe teren propriu, scor 13-3, si s-a impus in fata Rusiei, in deplasare, scor 30-10.Echipa Romaniei are programata ultima partida la 19 martie, pe teren propriu, cu Georgia.