Handbal feminin: Suedeza Isabelle Gullden si-a prelungit contractul cu CSM Bucuresti

Jucatoarea suedeza Isabelle Gullden si-a prelungit cu doi ani contractul cu echipa feminina de handbal CSM Bucuresti, a anuntat, luni, clubul pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres.

''Una dintre cele mai importante handbaliste straine care au evoluat in Romania ultimilor ani a decis sa ramana la Bucuresti pentru inca doua sezoane'', precizeaza CSM Bucuresti.

''Am decis sa raman la CSM pentru inca doi ani, pentru ca imi place foarte mult aici. Am venit din Danemarca cu gandul de a castiga trofee. In primul sezon am castigat Champions League, iar acum imi doresc mai mult. Fanii sunt minunati! Momentele in care vin la mine, dupa meci, si imi spun cat de mult ma apreciaza, fac ca toate eforturile depuse sa merite'', a declarat centrul scandinav.

Gullden a sosit la CSMB in vara anului 2015 si a reusit sa castige, chiar din primul an, tot ce se putea cu echipa din Bucuresti: Liga Campionilor, Liga Nationala, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei. Isabelle Gullden (27 ani) a fost cea mai buna marcatoare a sezonului trecut al Ligii Campionilor (2015/2016) si a finalei Ligii Campionilor (15 reusite).

''Isabelle Gullden este o jucatoare foarte importanta pentru noi si faptul ca ea a decis sa ramana la CSM ne demonstreaza faptul ca avem o echipa solida, dornica de performante. Ne bucuram ca ne putem baza pe ea in continuare'', a afirmat directorul general al clubului, Alin Petrache.

Gullden este a patra jucatoare din actualul lot care isi prelungeste intelegerea cu CSM Bucuresti, dupa daneza Line Jorgensen si frantuzoaicele Gnonsiane Niombla si Camille Ayglon Saurina. Totodata, CSM Bucuresti a semnat un contract (valabil din vara) cu Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010 si 2015, aflata in prezent la Buducnost Podgorica.

CSM Bucuresti si-a asigurat, vineri, calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa 28-26 cu Krim Mercator Ljubljana, pe teren propriu.