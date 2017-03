Rugby Europe Championship: Rusia - Romania 10-30

Punctele Romaniei au fost reusite de Badiu - un eseu, Lemnaru - un eseu, Lucaci - un eseu, Rose - uneseu, Vlaicu - doua transformari si Calafeteanu - doua lovituri de pedeapsa.La partida din Rusia, capitanul Mihai Macovei s-a aflat la selectia 70, iar Valentin Calafeteanu la selectia 90.Meciul a fost arbitrat de o brigada irlandeza, Sean Gallagher la centru, asistat de Joy Neville si Karol Collins.In primele doua confruntari din acest an din Rugby Europe Championship, Romania a pierdut in deplasare in fata Germaniei, scor 38-41, si a invins Spania, pe teren propriu, scor 13-3.Echipa Romaniei are programata urmatoarea partida la 11 martie, in deplasare, cu Belgia.