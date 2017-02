​Handbal (f): IHF - Cristina Neagu si Isabelle Gullden, nominalizate la titlul de cea mai buna jucatoare a lumii in 2016

Neagu nu a avut rezultate deosebite in 2016, dar ajuns cu Buducnost la turneul Final Four al Ligii Campionilor si a participat cu nationala Romaniei la JO 2016 si la EURO 2016 (locul 5). Cea mai buna jucatoare a lumii in 2010 si 2015 a fost a treia marcatoare in sezonul trecut al Ligii Campionilor, al JO 2016 si la EURO 2016.Gullden a castigat anul trecut Champions League cu CSM Bucuresti, dar nationala Suediei nu a avut o prestatie deosebita al EURO 2016. A fost golghetera editiei trecute a Ligii Campionilor.Au mai fost nominalizate olandeza Nycke Groot, vicecampioana europeana cu nationala tarii sale in 2016, si clasata pe locul 4 la JO 2016, si doua norvegiene, interul dreapta Nora Mork si portarul Kari Grimsbo, medaliate cu bronz la JO 2016 si cu aur la EURO 2016.La antrenorul anului in handbalul feminin au fost nominalizati danezul Kim Rasmussen, castigator al Ligii Campionilor cu CSM Bucuresti, dupa care a preluat nationala Ungariei, fara rezultatele asteptate, Thorir Hergeirsson (castigator al titlului in 2011, 2012, 2014 si 2015), antrenorul Norvegiei, francezul Olivier Krumbholz (antrenorul anului 2010), vicecampion olimpic si medaliat cu bronz la EURO 2016 cu Les Bleues, rusul Evgheni Trefilov (antrenorul anului 2009), campion olimpic cu echipa tarii sale, si Henk Groener, antrenorul nationalei Olandei.Pentru titlul de cel mai bun handbalist al anului trecut au fost retinuti francezul Nikola Karabatic (care vizeaza un al treilea trofeu, dupa cele din 2007 si 2014), danezul Mikkel Hansen (castigatorul din 2011 si 2015), germanul Andreas Wolff (campion european în 2016, bronz la JO 2016), croatul Domagoj Duvnjak (castigatorul titlului in 2013), norvegianul Sander Sagosen.Pentru titlul de cel mai bun antrenor in handbalul masculin candideaza Christian Berge (Norvegia), Didier Dinart (Franta), Gudmundur Gudmundsson (Danemarca), Dagur Sigurdsson (Germania) si Veselin Vujovic (Slovenia).Nominalizarile au fost facute de un grup de experti IHF si antrenori ai celor mai bun echipe de la ultimele Campionate Mondiale. Pana pe 9 martie, iubitorii handbalului si reprezentantii presei pot vota la cele patru categorii.