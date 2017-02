Lotul Romaniei pentru partida cu Rusia, din Rugby Europe Championship

33 de jucatori au fost convocati pentru meciul cu Rusia.Constantin Pristavita (CSM Stiinta Baia Mare), Alexandru Tarus (Beziers), Alexandru Gordas (CSA Steaua), Ionel Badiu (Carcassonne), Gigi Militaru (Timisoara Saracens);Marian Capatana (Timisoara Saracens), Otar Turashvili (Colomiers), Andrei Radoi (Timisoara Saracens);Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), Johan Van Heerden (CSM Stiinta Baia Mare), Ionut Muresan (Timisoara Saracens), Marius Antonescu (Tarbes);Viorel Lucaci (CSA Steaua), Eseria Vueti (CSA Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Vlad Nistor (Albi), Mihai Macovei (Colomiers);Valentin Calafeteanu (CSM Olimpia Bucuresti), Florin Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu (CS Dinamo);Jody Rose (Timisoara Saracens), George Oprea (CSM Stiinta Baia Mare);Florin Vlaicu (CSA Steaua), Jack Umaga (Timisoara Saracens), Florin Vladut Popa (Timisoara Saracens), Sione Fakaosilea (CSM Stiinta Baia Mare);Stephen Shennan (Timisoara Saracens), Ionut Dumitru (CSA Steaua), Madalin Lemnaru (Timisoara Saracens), Jack Cobden (CSM Olimpia Bucuresti);Catalin Fercu (Timisoara Saracens), Luke Samoa (CSM Stiinta Baia Mare), Robert Gabriel Neagu (CSA Steaua).Pana acum, Romania a pierdut, primul meci, in deplasare, in fata Germaniei (38-41) si a castigat acasa cu Spania, 13-3.''Stejarii'' se pot califica la Cupa Mondiala din Japonia daca ocupa primul loc in Rugby Europe Championship 2016/2018, daca se claseaza pe locul 2, dupa Georgia, calificata deja direct, de la Cupa Mondiala din Anglia, sau daca se claseaza dupa echipa calificata direct si se impun in barajul cu ocupanta locului 3 in Pacific Tri-Nations (Fiji, Samoa si Tonga), informeaza News.ro.Ultimele doua meciuri ale ''Stejarilor'' din competitie vor fi contra Belgiei pe 11 martie, la Bruxelles, si pe 19 martie, cu Georgia, la Bucuresti.