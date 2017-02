Magic Johnson, noul presedinte de la Los Angeles Lakers

LA Lakers l-a numit pe fostul sportiv la conducere dupa ce l-a demis pe managerul general Mitch Kupchak.Decizia a fost luata de Jeanie Buss, presedinte si coproprietar al echipei, care l-a inlaturat su pe fratele sau, Jim, din functia de vicepresedinte executiv insarcinat cu operatiunile de baschet.Jim Buss are in continuare actiuni la echipa, dar nu se va mai implica in decizii legate de personal, a precizat Jeanie Buss."Am luat aceste decizii cu un scop. Toti cei de la Lakers vor trage acum in aceeasi directie, directia stabilita de mine si de Earvin. Suntem hotarati sa ne luptam ca sa castigam din nou titlul in NBA", a explicat Jeanie Buss intr-un comunicat.Mitch Kupchak a ajutat LA Lakers sa castige de doua ori NBA in 17 sezoane, dar tentativele recente de a readuce gloria echipei au esuat.Johnson a jucat intreaga cariera in NBA la LA Lakers si s-a retras din activitatea sportiva - in 1996. A castigat de cinci ori titlul in NBA.