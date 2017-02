Handbal (f): Daneza Line Jorgensen si-a prelungit contractul cu CSM Bucuresti

"Sunt foarte fericita pentru oportunitatea primita de a continua la CSM Bucuresti pentru inca doi ani. Iubesc orasul Bucuresti, un oras care mi-a oferit o multime de experiente inedite, iar fanii sunt absolut incredibili. Sunt sigura ca vom continua sa avem o echipa foarte buna cu care ne vom lupta pentru castigarea Ligii Campionilor. Doresc sa multumesc Clubului si colegelor mele pentru increderea si sprijinul acordate", a declarat Jorgensen.Directorul General al CSM Bucuresti, Alin Petrache, a afirmat ca Jorgensen este o jucatoare importanta pentru echipa. "Este evident ca trebuie sa continuam acest proiect al echipei feminine de handbal. Pentru a performa trebuie sa ne imbunatatim in permanenta. Ma bucur ca Line va continua cu noi. Este o jucatoare importanta in care ne punem mari sperante in viitor", a precizat Petrache.Line Jorgensen a castigat sezonul trecut titlul, Cupa Romaniei si Liga Campionilor cu CSM Bucuresti si a obtinut medalia de argint la Campionatul Mondial din 2013 cu reprezentativa Danemarcei, informeaza News.ro.