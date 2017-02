OFICIAL Cristina Neagu, noua jucatoare a CSM Bucuresti

"Sunt bucuroasa ca ma intorc acasa, este prima oara cand am sansa sa joc la cel mai inalt nivel in orasul meu natal. Unul dintre visele mele e sa castig Liga Campionilor cu o echipa romaneasca si cred cu tarie ca am aceasta sansa cu CSM Bucuresti" -Nascuta pe 26 august 1988, Cristina Neagu este interul dreapta al nationalei de handbal feminin a Romaniei. Cariera si-a inceput-o la Rulmentul Brasov (2006-2009), reusind sa debuteze la doar 18 ani in liga nationala de handbal feminin. In perioada 2009-2013, Neagu a jucat la Oltchim Ramnicu Valcea, echipa alaturi de care a disputat o finala de Liga Campionilor.Din 2014, Cristina apara culorile celor de la ZRK Buducnost (Muntenegru), formatie alaturi de care a castigat Liga Campionilor EHF si titlul de cea mai buna marcatoare in 2015.Se actualizeaza.