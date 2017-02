VIDEO All Star Game (2017): Vest vs Est 192-182/ Anthony Davis, MVP-ul partidei

Cel mai bun jucator al intalnirii a fost desemnat Anthony Davis, starul echipei New Orleans Pelicans, care a reusit 52 puncte si a devenit cel mai prolific jucator din istoria All Star Game, doborand vechea performanta detinuta de Wilt Charmberlain (42 de puncte, in 1962).Editia 2017 a All Star Game a stabilit si un alt record, fiind cel mai prolific meci al vedetelor de la crearea sa, in 1951, gratie celor 374 de puncte marcate.De asemenea, Kevin Durant a devenit al patrulea jucator din istorie care incheie un All Star Game cu un "triple double", gratie celor 21 de puncte, 10 recuperari si 10 pase decisive.Cel mai bun marcator din actualul sezon al NBA, Russell Westbrook, s-a facut la randul sau remarcat, inscriind 41 de puncte pe parcursul partidei.Insa aceasta intalnire care se anunta una promitatoare, in conditiile în care pe parchet au fost prezenti jucatori precum LeBron James, Stephen Curry sau James Harden, a fost mai degraba dezamagitoare pentru fani, generand numeroase critici pe retelele de socializare, din cauza faptului ca cele doua echipe au pus accentul doar pe faza ofensiva, in detrimentul apararii, deseori inexistenta, astfel ca jocul a avut parte uneori de momente aproape ridicole, noteaza AFP.Antrenorul echipei Conferintei de Vest, Steve Kerr, a recunoscut ca ar trebui introdusa, pe viitor, o miza pentru ca All Star Game sa-si recapete putin din competitivitatea pe care o avea in anii anteriori."In trecut, nivelul jocului crestea in sfertul al patrulea si asta am asteptat si acum, insa acest lucru nu s-a petrecut in aceasta seara. Mi-as fi dorit ca jocul sa fie mai disputat", a declarat Kerr.Insa una dintre actiunile din timpul meciului i-a entuziasmat pe spectatorii prezenti in tribunele arenei "Smoothie King Center" din New Orleans. Ea a avut loc dupa numai sase minute de joc, cand Kevin Durant i-a oferit o pasa decisiva lui Russell Westbrook, fostul sau coechipier de la Oklahoma City, care nu ii mai vorbeste de la transferul sau la Golden State Warriors si care a reusit un spectaculos "alley-hoop".Inaintea All Star Game a avut mult asteptatul concurs de "slam dunk-uri", dar si acesta i-a dezamagit pe fanii baschetului, din cauza numeroaselor ratari, cAstigatorul fiind Glenn Robinson, un jucator de la Indiana Pacers, putin cunoscut de marele public.