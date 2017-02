​Rugby Europe Championship: Romania - Spania 13-3

1. Mihăiţă Lazăr (Castres), 2. Otar Turashvili (Colomiers), 3. Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Valentin Popârlan (Timişoara Saracens), 5. Johannes Van Heerden (Ştiinţa Baia Mare), 6. Viorel Lucaci (Steaua Bucureşti), 7. Vlad Nistor (Albi), 8. Dorin Lazăr (Timişoara Saracens), 9. Florin Surugiu (Steaua Bucureşti), 10. Samoa Luke (Ştiinţa Baia Mare), 11. Stephen Shennan (Timişoara Saracens), 12. Florin Vlaicu (Steaua Bucureşti), 13. Jack Umaga (Timişoara Saracens), 14. Ionuţ Dumitru (Steaua Bucureşti), 15. Cătălin Fercu (Timişoara Saracens). Rezerve au fost: 16. Eugen Căpăţână (Timişoara Saracens), 17. Constantin Pristavita (Ştiinţa Baia Mare), 18. Alexandru Ţăruş (Beziers), 19. Ionuţ Mureşan (Timişoara Saracens), 20. Andrei Gorcioaia (Massy), 21. Valentin Calafeteanu (CSM Olimpia), 22. Mădălin Lemnaru (Timişoara Saracens), 23. Jody Rose (Timişoara Saracens).In primul meci din acest an din Rugby Europe Championship, Romania a pierdut in deplasare in fata Germaniei, scor 38-41.Echipa Romaniei are programata urmatoarea partida la 4 martie, in deplasare, cu Rusia.