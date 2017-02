Handbal (f): Gnonsiane Niombla si-a prelungit contractul cu CSM Bucuresti

"Sunt fericita sa joc la CSM Bucuresti, o mare echipa, un mare club, alaturi de care sper sa castig multe trofee. Clubul a facut eforturi sa construiasca o echipa ambitioasa si sunt fericita sa fiu implicata in acest proiect", a declarat Gnonsiane Niombla.In varsta de 26 de ani, Niombla s-a alaturat campioanei Europei in vara anului trecut si a avut evoluţii apreciate.Ea a marcat 26 de goluri in Liga Campionilor - cele mai multe fiind reusite in partida cu Gyor, din Ungaria, sapte -, si 31 in Liga Nationala. Gnonsiane Niombla a venit la CSM Bucuresti pentru postul de inter stanga, insa a dat randament pe orice post in apropierea liniei de 9 metri, informeaza News.ro.