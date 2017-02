Handbal: Denisa Dedu si Gabriela Perianu au semnat cu echipa maghiara Siofok

Dedu (Corona Brasov) si Perianu (Dunarea Braila) vor juca din iulie la echipa aflata acum pe locul 8 in campionatul Ungariei. Siofok, care va fi antrenata din vara de danezul Lars Rasmussen, a achizitionat-o pe frantuzoaica Marie Paule Gnabouyou, legitimata in prezent la Viborg.Denisa Dedu (23 ani, 1,82 m), care joaca la Corona de la 13 ani, a declarat: "Este prima data cand joc intr-un campionat strain si cred ca Ungaria este alegerea perfecta, pentru ca aici se afla in acest moment cele mai bune jucatoare din lume. Am ales Siofok, din cauza ambitiilor clubului, care are obiective serioase si as vrea sa ajut la indeplinirea lor. Ma bucur ca va fi alaturi de mine o prietena buna precum Gabi Perianu''.Gabriela Perianu (23 ani, 1,88 m), care a inceput handbalul la 10 ani, medaliata cu bronz la Campionatul Mondial din 2015 cu nationala Romaniei, a fost colega la HCM Baia Mare cu croata Katarina Jezic, care joaca acum la Siofok."Sunt foarte incantata de transfer. Va fi o noua provocare pentru mine, intr-o alta tara. Cunosc campionatul maghiar, stiu ca nivelul este foarte ridicat si sunt multe jucatoare de valoare. Ma bucur ca voi juca impreuna cu Denisa, pentru ca suntem prietene bune'', a spus Perianu.