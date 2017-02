Rugby Europe Championship: Romania, invinsa surprinzator de Germania (scor 41-38)

daca ocupa primul loc in Cupa Europeana a Natiunilor 2016/2018;

daca se claseaza pe locul 2 in Cupa Europeana a Natiunilor, 2016/2018 dupa Georgia, calificata deja direct de la Cupa Mondiala din Anglia;

daca se claseaza dupa echipa calificata direct si se impune in barajul cu ocupanta locului 3 in Pacific Tri-Nations (Fiji, Samoa si Tonga).

A fost un meci in care ''Stejarii'' au platit tribut relaxarii cu care au tratat intalnirea, greselilor nepermise din aparare si lipsei de coordonare intre compartimente, punctul forte al nationalei, gramada, fiind de nerecunoscut in cele 80 de minute ale confruntarii.Punctele Romaniei au fost realizate de Lazar - eseu, Umaga - eseu, Dumitru - doua eseuri, Ursache - eseu, Vlaicu - cinci transformari si o lovitura de penalitate.Urmatorul meci al tricolorilor va avea loc pe data de 18 februarie, la Iasi, contra Spaniei.Nationalele Georgiei si Spaniei au debutat cu dreptul in editia 2017 a Rugby Europe Championship (REC), ambele castigand confruntarile pe care le-au avut sambata in prima etapa din competitie.Astfel, pe King Baudouin Stadium din Bruxelles, Georgia s-a impus in fata reprezentativei Belgiei cu scorul de 31-6, in timp ce Spania a invins acasa, pe Estadio Nacional Complutense din Madrid, Rusia cu 16-6.Germania - Romania, 11 februarieRomania - Spania, 18 februarieRusia - Romania, 4 martieBelgia - Romania, 11 martieRomania - Georgia, 19 martieStejarii se pot califica la Cupa Mondiala din Japonia din 2019 in urma rezultatelor pe care le vor obtine in sezonul 2016-2018, cumulat, astfel:Din acest an, competitia care reuneste cele mai bune sase echipe din esalonul secund va purta denumirea de Rugby Europe Championship si nu Cupa Europeana a Natiunilor, ca pana acum.