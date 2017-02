Liga Campionilor, handbal (f): Krim Ljubljana - CSM Bucuresti 21-24

Marcatoarele echipei CSM Bucuresti au fost Gullden 7 goluri, Manea 6, Mehmedovici 5, Martin 2, Ayglon 2, Torstensson 1, Curea 1.Larvik HK - FC Midtjylland (sambata)Team Esbjerg - Gyor (duminica).CSM - Team Esbjerg (12 februarie)Larvik - CSM (25 februarie)CSM - Krim (3 martie)Team Esbjerg - CSM (12 martie).Din grupa principala I fac parte: HC Vardar, Buducnost, FTC Budapesta, Metz Handball, Thuringer HC si Astrakhanochka.Primele patru clasate in grupele principale se vor califica in faza sferturilor de finala, care se vor juca in dubla mansa eliminatorie, intre 7-16 aprilie, pentru "biletele" din Final Four, programat la Budapesta, in 6-7 mai, informeaza News.ro.