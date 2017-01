Paula Ungureanu (CSM Bucuresti) a suferit o entorsa la genunchi

Paula Ungureanu s-a accidentat in partida de luni seara, cu HCM Roman, scor 27-24, portarul de la CSM Bucuresti acuzand probleme la genunchi dupa o faza din minutul 36.Marti, Paula Ungureanu a fost supusa investigatiilor medicale amanuntite."In urma investigatiilor medicale am aflat ca e vorba de o entorsa la genunchi, ne-am temut de ceva mult mai grav. Nu stim exact cat va fi nevoie sa faca repaus, ea este deja la recuperare, probabil ca vor fi cateva saptamani"- Andrei Luca, managerul CSM Bucuresti, pentru News.ro.Pentru campioana Romaniei urmeaza o deplasare in Slovenia, unde sambata, de la ora 18.00, va juca in compania echipei Krim Ljubljana, in a doua partida din grupa principala 2 a Ligii Campionilor.In primul meci din grupa, in 27 ianuarie, CSM a remizat pe teren propriu cu formatia norvegiana Larvik HK, scor 26-26.