CM Handbal (m): Franta - Norvegia 33-26/ Franta, campioana mondiala pentru a sasea oara

In fata propriilor fani, Franta a cucerit cel de-al saselea titlu mondial, dupa trofeele obtinute in 1995, 2001, 2009, 2011 si 2015. Inca de la editia din 2015, Franta a depasit Suedia si Romania, care detineau atunci recordul cu cate patru titluri mondiale.La editia din acest an, Slovenia a incheiat cu medalie de bronz, dupa victoria de sambata seara, in finala mica, in compania echipei Croatiei, scor 31-30 (13-18).Campioana olimpica en-titre, Danemarca, si campioana europeana din 2016, Germania, au fost eliminate inca din faza optimilor de finala.Clasamentul celei de-a 25-a editii a Campionatului Mondial este urmatorul: 1. Franta, 2. Norvegia, 3. Slovenia, 4. Croatia, 5. Spania, 6. Suedia, 7. Ungaria, 8. Qatar, 9. Germania, 10. Danemarca, 11. Belarus, 12. Rusia, 13. Egipt, 14. Islanda, 15. Macedonia, 16. Brazilia, 17. Polonia, 18. Argentina, 19. Tunisia, 20. Arabia Saudita, 21. China, 22. Japonia, 23. Bahrain si 24. Angola.Nationala de handbal masculin a Romaniei a ratat cursa spre turneul final inca din primul tur preliminar, in ianuarie 2016, cand a incheiat grupa a 2-a pe locul secund, in conditiile in care doar prima clasata, Austria, a ajuns la baraj, fiind eliminata ulterior de Danemarca.Urmatoarea editie a Campionatului Mondial, in 2019, va avea loc in Danemarca si Germania.