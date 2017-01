CM Handbal (m): Franta vs Norvegia, duelul din finala

Dupa 60 de minute de joc, cele doua echipe s-a aflat la egalitate, scor 22-22.Franta s-a calificat in finala joi seara, cand a eliminat Slovenia, cu scorul de 31-25 (15-12).Astfel, sambata vor juca invinsele Slovenia si Croatia pentru medalia de bronz, iar trofeul mondial va fi disputat duminica, intre Franta si Norvegia.Campioana olimpica en-titre, Danemarca, si campioana europeana din 2016, Germania, au fost eliminate inca din faza optimilor de finala.Dupa sferturile de finala si meciurile disputate in President Cup, clasamentul final al locurilor 5-24 la CM din Franta este urmatorul: 5. Spania, 6. Suedia, 7. Ungaria, 8. Qatar, 9. Germania, 10. Danemarca, 11. Belarus, 12. Rusia, 13. Egipt, 14. Islanda, 15. Macedonia, 16. Brazilia, 17. Polonia, 18. Argentina, 19. Tunisia, 20. Arabia Saudita, 21. China, 22. Japonia, 23. Bahrain si 24. Angola.Nationala de handbal masculin a Romaniei a ratat cursa spre turneul final inca din primul tur preliminar, in ianuarie 2016, cand a incheiat grupa a 2-a pe locul secund, in conditiile in care doar prima clasata, Austria, a ajuns la baraj, fiind eliminata ulterior de Danemarca.Franta este detinatoarea titlului mondial, avand cinci astfel de trofee in palmares. Pe podium au mai urcat, la editia din 2015, Qatar si Polonia.