​Liga Campionilor (f): CSM Bucuresti - Larvik 26-26/ Campioana Romaniei a salvat un punct dupa un final dramatic

Sambata se va juca partida dintre Gyor ETO - Krim Ljubljana, iar duminica cea dintre FC Midtjylland - Team Esbjerg.Programul in continuare in grupa 2 pentru CSM Bucuresti este urmatorul: Krim - CSM (4 februarie), CSM - Team Esbjerg (12 februarie), Larvik - CSM (25 februarie), CSM - Krim (3 martie), Team Esbjerg - CSM (12 martie).In grupa principala 1 joaca echipele HC Vardar, Buducnost, FTC Budapesta, Metz Handball, Thuringer HC si Astrakhanochka.CSM Bucuresti s-a calificat in grupa principala 2, dupa ce s-a clasat pe locul 2 in grupa preliminara C, in urma rezultatelor: 24-21 si 22-20 cu Rostov Don, 21-24 si 26-20 cu FC Midtjylland, 24-27 si 25-33 cu Gyor.Meciurile din grupele principale se vor disputa intre 27 ianuarie si 12 martie 2017, echipele pornind cu punctajele acumulate in faza grupelor preliminare in partidele cu adversarele calificare si ele mai departe. Din grupa C, Gyor a mers astfel mai departe cu 6 puncte, FCM cu 4 si CSM Bucuresti cu 2 puncte.1. Gyor 62. Krim 63. Larvik 5 (+ 1 joc)4. Midtjylland 45. CSM Bucuresti 3 (+1 joc)6. Esbjerg 2Primele patru clasate in grupele principale se vor califica in faza sferturilor de finala, care se vor juca in dubla mansa eliminatorie, intre 7-16 aprilie, pentru biletele din Final Four, programat la Budapesta, in 13-14 mai.In 2016, CSM Bucuresti a castigat Liga Campionilor, fiind condusa atunci de antrenorul danez Kim Rasmussen, care a preluat ulterior nationala Ungariei.