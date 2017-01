​CM Handbal (m): Spania, castigatoarea Grupei B - Victorie la scor cu Slovenia

Ibericii conduceau cu 18-10 la pauza si s-au impus fara probleme, Slovenia terminand pe locul al doilea.Omul meciului a fost desemnat portarul Rodrigo Corrales (12 suturi parate), cei mai buni marcatori fiind Valero Rivera (6 goluri) si David Balaguer (7 goluri).Spania va fi favorita clara in meciul din optimi cu Brazilia, care deja calificata in faza urmatoare, ocupand locul al patrulea in Grupa A.Islanda si-a adjudecat ultimul bilet pentru optimile de finala dupa o remiza cu Macedonia (27-27), deja calificata.Insularii vor juca in optimi contra Frantei, campioana mondiala en titre, pe care au invins-o in 2008, la JO de la Beijing (28-23). ''Les Bleus'', care aveau asigurat primul loc in grupa, s-au impus la limita in fata Poloniei, 26-25, folosind o echipa experimentala.Japonia - Norvegia 23-38Franta - Polonia 26-25Rusia - Brazilia 28-241. Franta 10 puncte2. Norvegia 83. Rusia 64. Brazilia 45. Polonia 26. Japonia 0Spania - Slovenia 36-26Macedonia - Islanda 27-27Tunisia - Angola 43-341. Spania 10 puncte2. Slovenia 73. Macedonia 54. Islanda 4 (+7)5. Tunisia 4 (0)6. Angola 0Primele patru clasate s-au calificat in optimile de finala.La egalitate de puncte departajarea se face in urma rezultatului direct, celelalte criterii fiind golaverajul general si numarul de goluri marcate.