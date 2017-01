Liga Nationala de handbal (f): Cetate Deva s-a retras din campionat

Cetate Deva, care nu s-a prezentat in weekend-ul trecut la meciul de pe teren propriu cu SCM Craiova, ocupa ultimul loc in clasament (13), cu zece infrangeri din tot atatea meciuri disputate.Cetate Deva este a doua echipa care se retrage din Liga Nationala feminina in acest sezon, dupa CSM Ploiesti.Sambata, in ultima etapa a turului, echipa din Deva trebuia sa joace in deplasare cu Universitatea Cluj-Napoca. Rezultatele sale in acest campionat vor fi anulate.''Din cauza retragerii oficiale a echipei Cetate Deva meciul programat maine se va anula. Astfel, urmatorul meci al formatiei noastre este miercuri, 18 Ianuarie, ora 16,00, in compania formatiei HCM Ramnicu Vâlcea. Cei care si-au procurat bilete online pentru meciul contra Cetate Deva, le vor putea folosi pentru meciul de miercuri!'', a anuntat clubul ''U'' Cluj.CSM Cetate Deva promovase in Liga Nationala in vara, dupa ce HCM Baia Mare s-a desfiintat din cauza problemelor financiare.