Handbal: Daneza Simone Bohme, noua jucatoare a echipei CSM Bucuresti

Simone Bohme are 25 de ani si joaca pe postul de extrema dreapta, deficitar pentru CSM dupa indisponibilitatea Cristinei Varzaru, care s-a operat, si astfel clubul a ramas doar cu Carmen Martin pe acest post.Viborg HK, echipa la care a jucat Bohme in acest sezon, a anuntat ca jucatoarea a fost "cumparata" la cererea campioanei Romaniei, suma fiind confidentiala, iar mutarea la CSM are efecte "imediate"."Intotdeauna mi-am dorit sa joc in strainatate si sa testez o astfel de oportunitate. Am un sentiment bun fata de aceasta mutare si ma simt in stare sa fac fata provocarii", a declarat Bohme.CSM Bucuresti este calificata in grupele principale ale Ligii Campionilor si va juca prima partida din grupa 2, pe teren propriu, in 27 ianuarie, cu Larvik HK.