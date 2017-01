Rugby Europe Championship: Meciul Germania - Romania se va disputa la Offenbach am Main

daca ocupa primul loc in Cupa Europeana a Natiunilor 2016/2018;

daca se claseaza pe locul 2 in Cupa Europeana a Natiunilor, 2016/2018 dupa Georgia, calificata deja direct de la Cupa Mondiala din Anglia;

daca se claseaza dupa echipa calificata direct si se impune in barajul cu ocupanta locului 3 in Pacific Tri-Nations (Fiji, Samoa si Tonga).

Sezonul 2016-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru nationala de rugby a Romaniei care va juca pentru calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, meciurile avand in acest sens o miza dubla si vor conta pentru ierarhia competitiei, asigurand in acelasi timp, in functie de locul ocupat, si biletul spre Japonia."Acest tur 2016-2017 al competitiei europene va fi greu, cu meciuri disputate. Toata lumea va dori sa bata Romania pentru ca Georgia este deja calificata si noi pornim cu cele mai mari sanse de a obtine calificarea directa la Cupa Mondiala din 2019. Trebuie sa continuam progresul la nivelul de joc, sa avem acelasi joc variat pe care l-am aratat in toamna. Este important sa luam meci cu meci, sa le tratam cu seriozitate si sa nu facem pasi gresiti in aceasta campanie.Vom avea doua meciuri pe teren propriu si trei in deplasare, trebuie sa fim concentrati si baietii sa fie constienti ca toata lumea asteapta ca Romania sa isi onoreze cartea de vizita. In ce priveste gramada, va trebui sa fim mai fizici, sa ii dominam pe adversari si sa dam baloane cat mai multe liniei de treisferturi, care a facut progrese mari in ultima perioada. Este obligatoriu pentru noi sa remediem problemele pe care gramada le-a avut la meciurile test din toamna, cand spun asta ma gandesc la faptul ca nu am fost precisi in tuse. Speram sa reusim meciuri frumoase si sa obtinem calificarea inca din acest sezon",Germania - Romania, 11 februarieRomania - Spania, 18 februarieRusia - Romania, 4 martieBelgia - Romania, 11 martieRomania - Georgia, 19 martieStejarii se pot califica la Cupa Mondiala din Japonia din 2019 in urma rezultatelor pe care le vor obtine in sezonul 2016-2018, cumulat, astfel:

Din acest an, competitia care reuneste cele mai bune sase echipe din esalonul secund va purta denumirea de Rugby Europe Championship si nu Cupa Europeana a Natiunilor, ca pana acum.