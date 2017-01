Handbal (f): Mariana Tarca, demisa de la Corona Brasov

"Este o decizie pe care nu ne-am dorit-o, dar pe care trebuie sa o luam. Am crezut ca dupa pauza competitionala in jocul echipei se va schimba ceva si vor veni rezultatele pe care ni le dorim, dar infrangerea cu Universitatea Cluj ne-a impus luarea acestei decizii. Multumim Marianei Tarca pentru toata munca depusa la echipa de senioare. Intr-un timp foarte scurt vom anunta si numele celui care va ocupa postul de antrenor. Avem incredere ca valoarea echipei Corona este alta decat cea vazuta in meciul de vineri seara cu Universitatea Cluj", a declarat presedintele clubului Corona, Liviu Dragomir.Corona Brasov a fost invinsa, vineri seara, pe teren propriu, de Universitatea Cluj, cu scorul de 32-28. In clasament, Corona ocupa locul 5, cu 16 puncte din 11 partide.