Yellow Cup, handbal (m): Brazilia - Romania, scor 25-24

au fost Fenici 6 goluri, Ramba 3, Grigoras 3, Ghionea 3, Sadoveac 3, Rotaru 2, Xsepreghi 2, Negru 1, sandru 1.Brazilia va participa la Campionatul Mondial care incepe in 11 ianuarie, in Franta.In primul meci al zilei, Elvetia - Slovacia, scor 29-18.La Yellow Cup tricolorii vor juca sambata (n.r. 7 ianuarie) cu Elvetia si duminica in compania Slovaciei.In 3 ianuarie, nationala Romaniei a pierdut un alt amical, cu campioana europeana en-titre, Germania, la Krefeld, scor 21-30 (9-17), iar in luna decembrie, la Barcelona, tricolorii au cedat in fata vicecampioanei mondiale Qatar, cu scorul de 18-30 (9-17).Dupa Yellow Cup, antrenorul Xavi Pascual va testa alti jucatori din Liga Nationala in cadrul unui stagiu in tara, programat intre 9-13 ianuarie 2017.