Pierdere pentru nationala de handbal feminin a Romaniei: Paula Ungureanu si-a anuntat retragerea

Paula Ungureanu (36 de ani) a fost portarul echipelor nationale ale Romaniei la toate nivelurile de varsta, chiar de la "putin timp dupa ce a inceput handbalul, in 1993".La 36 de ani, ea a decis sa se retraga din echipa nationala, anuntul ei venind dupa cele similare ale coechipierelor de la CSM Bucuresti, Aurelia Bradeanu, care a facut pasul inaintea CE de luna trecuta, si Oana Manea, care a luat decizia dupa revenirea in tara de la Europene."Am vrut sa ma retrag inaintea Campionatului European din Suedia, dar acum ma bucur ca n-am facut-o. Este foarte greu, toata viata mea s-a invartit in jurul echipelor nationale, chiar la putin timp dupa ce am inceput handbalul in 1993. Au trecut parca zeci de ani de atunci... Acum, cred ca a venit timpul, fiecare sportiv simte acel timp si acel moment, iar pentru mine e acum. Mi-e greu, dar e momentul in care sa ma dedic mai mult familiei si echipei de club CSM Bucuresti, unde voi continua. Nu se pune problema sa plec si de acolo, nu scapati asa de repede de mine", aDe-a lungul carierei la cluburi, ea a evoluat la Remin Deva, Hypo Viena, Dunaferr NK, Podravka Koprivnica, Oltchim Ramnicu Valcea, HCM Baia Mare, iar acum la CSM Bucuresti.Cu echipa nationala a obtinut medalia de argint la Campionatul Mondial din 2005 si pe cea de bronz din 2015, respectiv medalia de bronz la Campionatul European din 2010.