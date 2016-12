CE Handbal (f): Olanda - Norvegia 29-30/ Norvegia, campioana europeana pentru a saptea oara

Norvegia, campioana mondiala si europeana en-titre, si-a trecut in palmares medalia de aur europeana pentru a saptea oara, dupa editiile din 1998, 2004, 2006, 2008, 2010 si 2014.Echipa Olandei a reusit cea mai buna performanta la un Campionat European. Olandezele au mai participat la editiile din 1998 (locul 10), 2002 (locul 14), 2006 (locul 15), 2010 (locul 8) si 2014 (locul 7).Kari Aalvik Grimsbo (9 mingi parate), Silje Solberg (5 mingi aparate) - Emilie Hegh Arntzen 3 goluri, Veronica Kristiansen 2, Nora Mork 12, Stine Oftedal 2, Malin Aune, Vilde Ingstad, Marit Malm Frafjord 5, Silje Waade 2, Amanda Kurtovic, Camilla Herrem 4, Sanna Solberg, Marta Tomac. Selectioner: Thorir Hergeirsson.Tess Wester (16 mingi parate), Jasmina Jankovic - Jessy Kramer, Laura van der Heijden 3, Debbie Bont, Lois Abbingh 3, Sanne van Olphen 2, Danick Snelder 6, Lynn Knippenborg, Yvette Broch 2, Maura Visser 1, Cornelia Groot 5, Kelly Dulfer, Michelle Goos 2, Angela Malestein 1, Estavana Polman 4. Selectioner: Helle Thomsen.Meciul a fost arbitrat de rusoaicele Victoria Alpaidze si Tatiana Berezkina.1994 - medalie de bronz1996 - argint1998 - aur2000 - locul 6 (CE a avut loc in Romania)2002 - argint2004 - aur2006 - aur2008 - aur2010 - aur2012 - argint2014 - aur2016 - aur.In finala mica , Franta a invins Danemarca, scor 25-22 (14-9), cucerind astfel medalia de bronz a competitiei.La Campionatul European din Suedia, echipa nationala a Romaniei a incheiat pe locul 5.Romania - Norvegia 21-23Romania - Rusia 22-17Romania - Croatia 31-26Romania - Ungaria 29-21Romania - Cehia 30-28Romania - Danemarca 17-21Romania - Germania 23-22.Campionatul European din 2018 va avea loc in Franta si va fi gazduit de orasele Nantes, Nancy, Pau, Brest, Metz, respectiv Paris, pentru semifinale si finale.