CE Handbal (f): Cristina Neagu, cel mai bun inter stanga al competitiei din Suedia

Echipa ideala a CE din Suedia a fost aleasa prin voturile fanilor, in proportie de 40 la suta, respectiv 60 la suta voturile expertilor EHF.EHF a nominalizat cate cinci jucatoare pentru fiecare din cele sapte posturi dintr-o echipa, plus tot cinci pentru titlul de cea mai buna aparatoare. Alte doua handbaliste tricolore aflate pe aceste liste au fost pivotul Oana Manea si interul Gabriela Szucs.Portar: Sandra Toft (Danemarca)Extrema stanga: Camilla Herrem (Norvegia)Inter stanga: Cristina Neagu (Romania)Centru: Cornelia Groot (Olanda)Pivot: Yvette Broch (Olanda)Inter dreapta: Nora Mork (Norvegia)Extrema dreapta: Carmen Martin (Spania)Cea mai buna aparatoare: Beatrice Edwige (Franta)MVP: Cornelia Groot (Olanda).La Campionatul European din Suedia, Romania a terminat pe locul 5. Cristina Neagu a incheiat competitia cu 46 de goluri, iar la total a acumulat 193 de goluri in topul all-time al marcatoarelor la un Campionat European, fiind pe locul trei, dupa Agnes Farkas (Ungaria, 205 goluri) si Grit Jurack (Germania, 194).Romania - Norvegia 21-23Romania - Rusia 22-17Romania - Croatia 31-26Romania - Ungaria 29-21Romania - Cehia 30-28Romania - Danemarca 17-21Romania - Germania 23-22.