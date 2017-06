Nationala de volei feminin a Romaniei, invinsa si de Turcia in preliminariile CM din 2018

Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa, vineri, in preliminariile europene ale CM din 2018, de Turcia, care s-a impus cu scorul de 3-0, in a treia partida din grupa C, potrivit News.ro.

Scorul pe seturi a fost 25-14, 25-19, 25-18, dupa 68 minute de joc.

Tot vineri, in grupa s-au mai disputat meciurile Kosovo - Elvetia 0-3 si Bulgaria - Muntenegru 3-0.

In primele doua meciuri din grupa C, Romania a invins Muntenegru, cu 3-0 (25-23, 25-15, 25-16) si a pierdut cu Bulgaria, tot cu 3-0 (25-23, 25-15, 25-21).

Dupa trei meciuri, Turcia si Bulgaria au cate 9 puncte, iar Romania se afla pe locul 3, cu 3 puncte, urmata de Muntenegru si Elvetia, tot cu cate 3, si Kosovo, cu 0 puncte.

Ultimele doua dispute din grupa pentru tricolore sunt cu Kosovo (sambata) si Elvetia (duminica).