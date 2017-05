Regatta SetSail deschide competitiile de yachting la Marea Neagra

Peste 35 de ambarcatiuni din Romania si Bulgaria vor participa in acest weekend la cea de-a doua editie a competitiei de yachting Regatta SetSail.





Intesa SanPaolo Bank Setsail Black Sea Regatta deschide in acest weekend sezonul de competitii de yachting. Timp de doua zile, Regata SetSail va avea atat curse inshore, cat si offshore.





“Putina lume cunoaste faptul ca yachtingul de competitie in Romania, regatele mai precis, s-au dezvoltat foarte mult in ultimii ani. Daca cu 4-5 ani in urma la startul unei competitii de yachting abia daca se adunau 15-20 de ambarcatiuni, am ajuns astazi sa depasim usor 30-35 de ambarcatiuni, multe dintre acestea foarte performante. Depasim astfel prin aceasta prezenta consistenta la regatele din Romania tari importante din lumea yachting-ului precum Italia, Croatia sau chiar Grecia”, a declarat Ovidiu Drugan, directorul Scolii SetSail.



Sambata, 20 mai, vor avea loc o cursa inshore si una offshore, iar duminica, 21 mai vor avea loc patru curse offsohore.





De asemenea, in cursul zilei de sambata un eveniment de cooking sponsorizat de Coco Risco va pune la incercare indemanarea copiilor, dar si a mamicilor. Nu in ultimul rand, ziua de sambata se va incheia cu o petrecere.





Scoala de navigatie SetSail este sustinuta, printre altii, de Intesa Sanpaolo Bank, Beluga ,Coco Rico, Domeniile Bogdan, OpenTrans, BauStark, Destine Broker.

