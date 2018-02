Romanian Snooker Masters: Ronnie O'Sullivan, Mark Selby si Stuart Bingham vor veni la Bucuresti

Program:





Meciurile din turul 1 si sferturile de finala se vor juca in 4 sesiuni a cate 4 meciuri in fiecare zi de competitie, dupa sistemul cel mai bun din 7 frame-uri, in zilele de 14, 15 si 16 martie.



Semifinalele se vor desfasura sambata, 17 martie, in doua sesiuni jucate dupa sistemul cel mai bun din 9 frame-uri.



Finala se va disputa duminica, 18 martie, in doua sesiuni, dupa sistemul cel mai bun din 19 frame-uri.



Orele la care se vor desfasura meciurile vor fi stabilite dupa tragerea la sorti a tabloului de joc.



Premii:





Romanian Snooker Masters este dotat cu premii in valoare totala de 200.000 euro. Castigatorul competitiei va incasa un cec in valoare de 40.000 euro.



Preturi bilete:





Biletele sunt disponibile in reteaua Entertix si online pe www.myticket.ro si www.entertix.ro.



Preturile biletelor variaza intre 50 lei (categoria II) pana la 120 lei (VIP), miercuri si joi, 14 si 15 martie 2018; 60 lei (categoria II) pana la 175 lei (VIP), vineri, 16 martie 2018; 100 lei (categoria II) pana la 250 lei (categoria VIP), sambata, 17 martie 2018; 140 lei (categoria II) pana la 300 lei (cat. VIP), duminica, 18 martie 2018.





"Suntem incantati sa avem acest eveniment in calendarul nostru 2017/18 World Snooker Tour. Stim cat de popular este snooker-ul in Romania si consideram ca este fantastica organizarea acestui turneu. Jucatorii care vor participa la turneul din Bucuresti se vor bucura de o atmosfera fabuloasa, intr-un oras uimitor. In prezent avem 29 de turnee in calendarul nostru global. Snooker-ul este in crestere in intreaga lume in ceea ce priveste popularitatea si premiile acordate jucatorilor, astfel incat fiecare eveniment adaugat in calendar reprezinta o veste excelenta pentru jucatori si fani." - a declarat Barry Hearn, World Snooker Chairman.