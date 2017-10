Snooker: Stuart Bingham (campion mondial in 2015), suspendat 6 luni dupa ce a jucat la pariuri

In varsta de 41 de ani, britanicul se face vinovat de incalcarea regulilor privind pariurile, in urma unei investigatii efectuata de WPBSA dovedindu-se ca Bingham a pariat la jocuri, ale sale si ale altor competitori, mai bine de 12 ani, intre 2003 si 2015.In aceasta perioada, Stuart Bingham paria in nume propriu folosind diferite conturi, dar si unul care era pe numele antrenorului sau, jucand in total suma de 47.000 dolari.Alaturi de legenda snookerului Ronnie O'Sullivan, fostul campion mondial Stuart Bingham a sustinut, in 2015, meciuri demonstrative si la Bucuresti.