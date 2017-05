​CM Snooker: Mark Selby, vechiul si noul campion mondial

In urma succesului de la Crucible, Mark Selby a devenit doar al cincilea jucator din istorie cu trei titluri mondiale in snooker, dupa Hendry (7), Davis (6), O'Sullivan (5) si Higgins (4).

Mark si-a trecut in cont cel mai mare premiu din istoria acestui sport: £375,000.

A reusit de asemenea sa bata recorul de bani castigati intr-un an de zile, stabilit de Hendry £740,000 - in sezonul 2016/2017, Mark Selby a castigat £932,000.



A intrat in grupul select al jucatorilor care au castigat in acelasi sezon titlul mondial si titlul din UK, dupa Davis, Hendry, O'Sullivan, Higgins si Mark Williams.



La fel ca in finala din 2014 (atunci cand a fost condus in debut de Ronnie O'Sullivan), Selby a intors incredibil soarta finalei Campionatului Mondial de Snooker, castigand cu 18-15 in fata experimentatului John Higgins.

"Este incredibil ce sentimente ma incearca. Eram increzator ca as putea sa revin pe tabela, sezonul avut imi dadea sperante. Acest turneu (n.r. Campionatul Mondial) este o competitie foarte puternica din punct de vedere mental. Snooker-ul este unul din cele mai grele sporturi din lume. John (n.r. Higgins) este un jucator incredibil si un om fantastic, il respect mult. Este unul din cei mai buni din istorie" - Mark Selby, dupa ce a castigat al treilea titlu mondial din palmares.



Mark Selby vs John Higgins, desfasurarea finalei:



Sesiunea 1: 6-2 pentru Higgins

Sesiunea 2: 10-7 pentru Higgins

Sesiunea 3: 13-11 pentru Selby

Sesiunea 4: 18-15 pentru Selby



Scorul pe frame-uri (Selby este trecut primul, in paranteza este break-ul):



Sesiunea 1: 76-34 (76), 7-50, 121-8 (62, 58), 0-141 (141), 40-99 (63), 1-126 (95), 54-59 (58), 33-68

Sesiunea 2: 86-0 (86), 8-60, 44-74, 69-22, 1-68, 0-76 (76), 81-9 (81), 121-12 (121), 96-17



Sesiunea 3: 76-1, 53-2, 29-107, 63-40, 68-19 (67), 82-0 (58), 72-0 (72)



Sesiunea 4: 72-22, 36-74, 76-1 (71), 134-4 (54, 70), 34-88 (88), 0-119 (111), 47-74, 132-0 (131), 80-19 (75).

Mark Anthony Selby este nascut pe 19 iunie 1983 la Leicester si a castigat Campionatul Mondial de Snooker in anii 2014, 2016 si 2017. A reusit de-a lungul carierei doua break-uri maxime (n.r. 147), este lider mondial conform clasamentului in vigoare si a castigat pana acum din snooker aproximativ £4,5 milioane.



Citeste aici o ampla PREZENTARE a Campionatul Mondial de Snooker din 2017.



Marele castigator al Campionatului Mondial a incasat un premiu de £375,000, in timp ce finalistul a fost rasplatit cu £160,000.



Recordul de titluri (n.r. era moderna) este detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).