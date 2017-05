CM Snooker: Mark Selby, condus cu 10-7 de John Higgins dupa primele doua sesiuni ale finalei

Prima sesiune a finalei CM de Snooker s-a incheiat cu scorul de 6-2 in favoarea scotianului John Higgins.Interesant este ca acest scor este identic cu cel din finala editiei din 2014, atunci cand Ronnie O'Sullivan l-a condus pe Mark Selby cu 10-7 dupa prima zi. In a doua zi a confruntarii, Selby a revenit si s-a impus cu 18-14.Mark Selby este campionul mondial en-titre, cu doua titluri cucerite in ultimii trei ani (2014, 2016), in timp ce John Higgins detine patru trofee (1998, 2007, 2009, 2011).Mark Selby se afla la a patra finala la Crucible, singura pierduta a avut loc in 2007, tot in fata lui John Higgins. Scotianul a castigat atunci cu 18-13.Confruntarea dintre John Higgins si Mark Selby se va relua luni, de la ora 16:00, iar sesiunea decisiva va incepe de la ora 21:00.Ultimul act al competitiei se joaca dupa sistemul cel mai bun din 35 de frame-uri.Marele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £375,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £160,000.Recordul de titluri (n.r. era moderna) este detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).In Romania, turneul poate fi urmarit la Eurosport.