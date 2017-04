​CM Snooker: Mark Selby si John Higgins se vor lupta pentru castigarea titlului mondial

(primul este Selby, iar in paranteza este break-ul): 45-76 (76), 77-22 (68), 24-84 (84), 99-0 (99), 73-34, 53-87 (52), 1-119 (56, 50), 0-116 (110), 105-23 (100), 61-49, 62-26, 81-0 (67), 0-94 (84), 96-9 (85), 0-139 (139), 66-27, 128-8 (128), 6-95 (95), 6-80, 64-25 (64), 14-86, 66-61, 1-117 (117), 1-135 (128), 113-2 (74), 96-1 (96), 0-61 (52), 75-43, 75-47, 1-66, 14-73 (73), 84-9 (72).(primul este Higgins, iar in paranteza este trecut break-ul): 93-28 (63), 69-22, 67-19 (59), 75-59 (Higgins 69, Hawkins 59), 30-100 (62), 30-95 (71), 65-25, 39-74 (74), 40-65, 92-6, 73-16 (51), 0-125 (115), 61-24 (53), 18-91, 89-0 (89), 73-45, 8-76 (69), 70-41, 56-47, 70-13, 65-62, 70-0, 96-4 (90), 48-80 (58), 128-12 (120).Finala dintre Mark Selby si John Higgins se va disputa in zilele de 30 aprilie si 1 mai, dupa sistemul cel mai bun din 35 de frame-uri. Arbitru: Jan Verhaas.Marele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £375,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £160,000.Recordul de titluri (n.r. era moderna) este detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).In Romania, turneul poate fi urmarit la Eurosport.