​CM Snooker: Egalitate intre Mark Selby si Ding Junhui (12-12) inainte de sesiunea decisiva

Favorit in disputa cu Ding, Selby a avut parte de frame-uri bune in debutul sesiunii a doua, campionul mondial in exercitiu reusind sa se desprinda la un moment dat la 10-7. Disputele din finalul sesiunii a doua nu l-au avantajat insa pe Mark: a inceput sa greseasca mult, a parut obosit, iar Ding a acumulat punct dupa punct pana in momentul in care a reusit sa restabileasca egalitatea (12-12).5-3 pentru Ding dupa prima sesiune9-7 pentru Selby dupa a doua sesiune12-12 dupa a treia sesiune5-3 pentru Higgins dupa prima sesiune10-6 pentru Higgins dupa a doua sesiuneSesiunea a treia va avea loc sambata.(Selby este trecut primul - in paranteza break-ul): 45-76 (76), 77-22 (68), 24-84 (84), 99-0 (99), 73-34, 53-87 (52), 1-119 (56, 50), 0-116 (110), 105-23 (100), 61-49, 62-26, 81-0 (67), 0-94 (84), 96-9 (85), 0-139 (139), 66-27, 128-8 (128), 6-95 (95), 6-80, 64-25 (64), 14-86, 66-61, 1-117 (117), 1-135 (128).(Higgins este trecut primul - in paranteza break-ul): 93-28 (63), 69-22, 67-19 (59), 75-59 (Higgins 69, Hawkins 59), 30-100 (62), 30-95 (71), 65-25, 39-74 (74), 40-65, 92-6, 73-16 (51), 0-125 (115), 61-24 (53), 18-91, 89-0 (89), 73-45.John Higgins (6) - Barry Hawkins (7) 10-6Mark Selby (1) - Ding Junhui (4) 12-12.* Se joaca dupa sistemul cel mai bun din 33 de frame-uri.Marele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £375,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £160,000.Recordul de titluri (n.r. era moderna) este detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).In Romania, turneul poate fi urmarit la Eurosport.