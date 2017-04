CM Snooker: Mark Selby, in semifinale - Victorie categorica in fata lui Marco Fu (13-3)

Favorit numarul unu, Mark a impresionat in meciul cu Marco Fu (favorit opt), scorul vorbind de la sine despre desfasurarea disputei. S-a jucat dupa sistemul "cel mai bun din 25 de frame-uri".In semifinale, Selby va juca cu invingatorul meciului Ding Junhui vs Ronnie O'Sullivan (chinezul conduce cu 10-6 dupa disputarea primelor doua sesiuni).Mark Selby (1) - Marco Fu (8) 13-3Kyren Wilson(14) - John Higgins (6) 6-13Marele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £375,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £160,000.Recordul de titluri (n.r. era moderna) este detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).In Romania, turneul poate fi urmarit la Eurosport.