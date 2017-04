​CM Snooker: Ding Junhui, tot mai aproape de a-l elimina pe Ronnie O'Sullivan

Dupa prima sesiune, scorul era egal, 4-4. Ding a evoluat insa in multe momente aproape de perfectiune (loviturile de distanta au facut diferenta in debuturile de frame-uri, iar apoi chinezul l-a "tinut" pe Ronnie pe scaun pret de minute bune), in timp ce O'Sullivan a comis cateva erori mari pentru nivelul si statutul sau de mare campion. Ronnie a preferat in momentele decisive solutii mai degraba fanteziste, in timp ce Ding a avut de partea sa lovituri foarte bune de siguranta.In aceste conditii, Ding s-a distantat frame cu frame de Ronnie, ajungandu-se de la 5-5 la 10-5 in favoarea asitaticului. O'Sullivan a "salvat" ultimul frame al sesiunii cu numarul trei, aratand un joc mai apropiat de valoarea sa. Se va intra cu 10-6 in sesiunea decisiva - va incepe miercuri, de la ora 16:30, in direct pe Eurosport.Mark Selby (1) - Marco Fu (8) 6-2Kyren Wilson(14) - John Higgins (6) 5-11Barry Hawkins (7) - Stephen Maguire 5-3Ronnie O'Sullivan (12) - Ding Junhui (4) 6-10* Se disputa dupa sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri.Marele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £375,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £160,000.Recordul de titluri (n.r. era moderna) este detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).In Romania, turneul poate fi urmarit la Eurosport.