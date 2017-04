CM Snooker: Ronnie O'Sullivan - Ding Junhui 4-4, dupa prima sesiune

Inceputul de meci i-a apartinut lui Ding: s-a descurcat bine la masa, a "gasit" loviturile de distanta, a fost sigur la cele de siguranta si a profitat de erorile lui Ronnie. Chinezul s-a distantat relativ rapid la 3-0.Luat tare de Ding, O'Sullivan a reusit sa revina in joc, dar si gratie adversarului. Chinezul si-a mai pierdut din inspiratie si din incredere, iar Ronnie a egalat la 3.Frame-ul cu numarul sapte a fost unul cu mult dramatism: Ronnie parea scapat in invingator, insa Ding s-a agatat de fiecare sansa si a castigat la repozitionarea bilei negre (4-3).S-a intrat in pauza cu o remiza, dupa ce Ronnie a castigat frame-ul cu numarul opt. Se disputa dupa sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri.Ronnie O'Sullivan (12) - Ding Junhui (4) 4-4Kyren Wilson (14) - John Higgins (6) 3-5Barry Hawkins (7) - Stephen MaguireMark Selby (1) - Marco Fu (8)* Se disputa dupa sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri.Marele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £375,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £160,000.Recordul de titluri (n.r. era moderna) este detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).In Romania, turneul poate fi urmarit la Eurosport