CM Snooker: Stuart Bingham (favorit numarul trei), eliminat in optimi de Kyren Wilson

In 2015, Stuart Bingham a cucerit titlul mondial pentru prima oara, dupa un parcurs impecabil, in care a eliminat din competitie jucatori mult mai bine clasati decat el: Ronnie O'Sullivan in sferturi si Judd Trump in semifinale. In finala, Bingham a trecut de compatriotul sau Shaun Murphy, scor 18-15.La editia din 2016 a Campionatului Mondial de Snooker, Stuart Bingham a fost eliminat din primul tur de Ali Carter.Liang Wenbo vs Ding Junhui 7-9Stuart Bingham vs Kyren Wilson 10-13Shaun Murphy vs Ronnie O'Sullivan 6-10Mark Allen vs John Higgins 5-3*se joaca dupa sistemul "cel mai bun din 25 de frame-uri"Shaun Murphy vs Ronnie O'Sullivan 6-10Mark Allen vs John Higgins 5-3Liang Wenbo vs Ding Junhui 7-9Stephen Maguire vs Rory McLeodMark Selby vs Xiao GuodongMark Allen vs John Higgins 5-3Mark Shelby - Xiao GuodongMarco Fu - Neil RobertsonShaun Murphy - Ronnie O'SullivanLiang Wenbo - Ding JunhuiStuart Bingham - Kyren Wilson 10-13Mark Allen - John HigginsBarry Hawking - Graeme DottStephen Maguire - Rory McLeod.Marele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £375,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £160,000.Recordul de titluri (n.r. era moderna) este detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).In Romania, turneul poate fi urmarit la Eurosport.