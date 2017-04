​CM Snooker: Ding Junhui si John Higgins s-au calificat in turul doi (Rezultatele complete)

In faza urmatoare, Ding Junhui il va intalni pe Liang Wenbo, iar John Higgins se va duela cu Mark Allen.S-au mai calificat in turul doi: Mark Selby, Marco Fu, Shaun Murphy, Ronnie O'Sullivan, Stuart Bingham, Kyren Wilson, Stephen Maguire.Disputele din turul intai se joaca dupa sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri".John Higgins (6) - Martin Gould 10-6Ding Junhui (4) - Zhou Yuelong 10-5Liang Wenbo (13) - Stuart Carrington 10-7Judd Trump (2) - Rory McLeod 4-5Ali Carter (10) - Graeme Dott 3-6Ryan Day (16) vs Xiao GuodongJudd Trump (2) vs Rory McLeod 4-5Neil Robertson (9) vs Noppon SaengkhamAli Carter (10) vs Graeme Dott 3-6Ryan Day (16) vs Xiao GuodongBarry Hawkins (7) vs Tom FordMarele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £375,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £160,000.Recordul de titluri (n.r. era moderna) este detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).In Romania, turneul poate fi urmarit la Eurosport.