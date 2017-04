​CM Snooker: Revenire de senzatie pentru Marco Fu - Condus cu 7-1, s-a impus cu 10-9 in fata lui Luca Brecel

Marco a avut parte de un inceput nefericit de meci, acesta fiind condus cu 7-2 dupa primele noua frame-uri (Brecel a avut 5-0 si 7-1 la un moment dat).Fu s-a "incapatanat" sa nu renunte, cu toate ca era cu un picior practic in afara competitiei. A preluat fraiele disputei, a fost agresiv cand a trebuit, i-au iesit si unele lovituri de siguranta si a dus intr-un mod spectaculos disputa in frame-ul decisiv.Coplesit parca de revenirea adversarului, Brecel nu a mai gasit raspunsul necesar in partida decisiva, fiind invins de Fu (10-9).7-86, 0-109, 24-61, 5-78, 8-94, 69-30, 10-78, 0-76, 105-0, 83-29, 83-17, 7-64, 88-8, 66-9, 81-22, 61-53, 17-99, 85-13, 104-1.Pentru un loc in sferturi, Marco Fu se va lupta cu invingatorul partidei dintre Neil Robertson (Australia - cap de serie numarul noua) si Noppon Saengkham (Thailanda).Liang Wenbo (13) – Stuart CarringtonJohn Higgins (6) – Martin Gould 7-2Ding Junhui (4) – Zhou Yuelong 7-2Judd Trump (2) – Rory McLeodLiang Wenbo (13) – Stuart CarringtonAli Carter (10) – Graeme Dott.Marele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £375,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £160,000.Recordul de titluri (n.r. era moderna) este detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).In Romania, turneul poate fi urmarit la Eurosport.