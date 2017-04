​CM Snooker: Tabloul meciurilor - Mark Selby il va infrunta pe Fergal O'Brien in primul tur

Disputele din turul intai se vor juca dupa sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri".Mark Selby vs Fergal O'BrienAnthony McGill vs Stephen MaguireKyren Wilson vs David GraceJohn Higgins vs Martin GouldBarry Hawkins vs Tom FordMarco Fu vs Luca BrecelShaun Murphy vs Yan BingtaoJudd Trump vs Rory McLeodStuart Bingham vs Peter EbdonRonnie O'Sullivan vs Gary WilsonRyan Day vs Xiao GuodongDing Junhui vs Zhou YuelongNeil Robertson vs Noppon SaengkhamMark Allen vs Jimmy RobertsonLiang Wenbo vs Stuart CarringtonAli Carter vs Graeme DottMarele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £375,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £160,000.In Romania, turneul va putea fi urmarit la Eurosport.