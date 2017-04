​PREZENTARE Campionatul Mondial de Snooker: Magia se muta pret de doua saptamani in Crucible Theatre

Interviu cu Daniel Bontea si Marius Ancuta, vocile din spatele comentariilor de la Eurosport

Prima editia a Mondialului a avut loc in anul 1927, iar din 1977 turneul se desfasoara la "Teatrul Crucible" din Sheffield.

Primul break maxim (n.r. 147 de puncte) a fost reusit de Cliff Thorburn, in anul 1983. Recordul este detinut de Ronnie O'Sullivan si Stephen Hendry (ambii cu cate trei).

Intre 1941 si 1945 nu s-a disputat Campionatul Mondial de Snooker, din cauza celui de-al doilea Razboi Mondial. De asemenea, competitia nu a avut loc nici in perioada 1958-1963, din cauza interesului in scadere pentru CM.

CM 2016, al doilea titlu din cariera pentru Mark Selby, liderul mondial

In finala de anul trecut, s-au duelat Mark Selby si Ding Junhui. Englezul s-a impus cu 18-14. A fost 6-2 dupa prima sesiune, 10-7 dupa a doua si 14-11 dupa a treia. Cel mai mare break al finalei a fost bifat de Mark: 126.

CM va avea loc in perioada 15 aprilie - 1 mai 2017.Locatie: The Crucible TheatreOras: SheffieldCalificari: 5-12 aprilie 2017Marele castigator: £375,000Total premii: £1,750,000Campionul en-titre: Mark SelbyNume complet: "2017 Betfred World Snooker Championship"Transmisie TV in Romania: EurosportEurosport va transmite peste 135 de ore de la CM de Snooker, pe Eurosport 1, Eurosport 2 si Eurosport Player.Tehnologia "Viz Libero" va permite telespectatorilor sa vada cum ar trebui executata o lovitura pe masa cu postav prin trasarea traiectoriei pe ecran, in timp ce sunt afisate distantele parcurse si vitezele fiecarei bile jucate.Crucible Theatre se afla in centrul orasului Sheffield si a fost construit in anul. Arhitect: "RHWL Architects" (1961-2015). Incepand din, este an de an gazda Campionatului Mondial de Snooker. Adresa: 55 Norfolk Street, Sheffield. Are o capacitate deDesi se bucura de audiente bune, snooker-ul nu ofera premii pe masura unor sporturi precum fotbalul sau tenisul. Marele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu echivalent cu salariul pe o luna de zile al unor fotbalisti de top - £375,000 va primi in conturi marele castigator al competitiei.Castigator: £375,000Finalist: £160,000Semifinale: £75,000Sferturi: £37,500Optimi: £25,000Turul III: £16,000Turul II: £12,000Turul I: £8,000Break-ul maxim (147) va fi recompensat cu £50,000.Cel mai mare break televizat: £10,000Cel mai mare break netelevizat: £1,000La Campionatul Mondial din 1997, Ronnie O'Sullivan a reusit cel mai rapid break maxim din istoria competitiei. "The Rocket" a avut nevoie de doarin disputa cu Mick Price.(un fel de "Era Open" din tenis) a inceput ineste detinut de Stephen Hendry (7), acesta fiind urmat de Steve Davis si Ray Reardon (cate 6) si Ronnie O'Sullivan (5).* acestia sunt cei 16 capi de serie de la turneul final1 Mark Selby £943,4252 Judd Trump £598,0003 Stuart Bingham £588,7624 Ding Junhui £465,9505 Shaun Murphy £457,3506 John Higgins £423,0007 Barry Hawkins £380,2508 Marco Fu £376,1259 Neil Robertson £363,12510 Allister Carter £322,57511 Mark Allen £302,65012 Ronnie O'Sullivan £291,25013 Liang Wenbo £289,50014 Kyren Wilson £264,42515 Anthony McGill £230,15016 Ryan Day £209,087Disputele din turul intai se vor juca dupa sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". In turul doi, regula va fi "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca si in sferturi.In semifinale, invingatorul va fi stabilit dupa sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". In fine, in marea finala castigatorul va fi stabilit dupa "cel mai bun din 35 de frame-uri".Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusa din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. In fine, sesiunea finala va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, in functie de scorul de pe tabela).La calificari au luat parte 128 de jucatori, au existat trei tururi preliminare. Au fost 16 jucatori care au completat tabloul competitiei de la Sheffield.Calificarile au avut loc in perioada 5-12 aprilie, la "Ponds Forge International Sports Centre" din Sheffield. S-a jucat dupa sistemul cel mai bun din 19 frame-uri.2016 - Mark Selby2015 - Stuart Bingham2014 - Mark Selby2013 - Ronnie O'Sullivan2012 - Ronnie O'Sullivan2011 - John Higgins2010 - Neil Robertson2009 - John Higgins2008 - Ronnie O'Sullivan2007 - John Higgins2006 - Graeme Dott2005 - Shaun Murphy2004 - Ronnie O'Sullivan2003 - Mark Williams2002 - Peter Ebdon2001 - Ronnie O'Sullivan2000 - Mark Williams* incepand de la prima editie, din 19271 Joe Davis - 152 Fred Davis, John Pulman - 83 Stephen Hendry - 74 Ray Reardon, Steve Davis 65 Ronnie O'Sullivan 56 John Higgins 47 John Spencer 38 Walter Donaldson, Alex Higgins, Mark Williams, Mark Selby - 2.Dintre toti cei enumerati, in activitate se mai afla doar urmatorii:1 Anglia 9 jucatori - 21 de titluri (1969 primul - 2016 ultimul)2 Scotia 3 - 12 titluri (1990 - 2011)3 Tara Galilor 3 - 9 titluri (1970 - 2003)4 Irlanda de Nord 2 - 3 titluri (1972 -1985)5 Canada 1 - 1 titlu (1980)6 Irlanda 1 - 1 titlu (1997)7 Australia 1 - 1 titlu (2010)Sursa foto: sheffieldculture.co.ukLa prima ora a diminetii sau noaptea tarziu, atunci cand vine vorba de snooker cele doua "voci" sunt mereu prezente la datorie.De atunci, Bontea si Ancuta au acumulat mii de ore de comentariu, de la cele mai importante competitii ale snooker-ului. Am stat de vorba cu cei doi comentatori la Clubul Tac, acolo unde pot fi vazuti jucand in timpul liber (si chiar merita sa ii vedeti)."Totul a inceput in anul 1993, cand, dintr-o intamplare, am ajuns in clubul POT BLACK din Bucuresti. Acolo am vazut pentru prima data o masa de snooker si am fost fascinat de frumusetea acestui joc"."In 1993 in Londra in clubul Cavendish. Bunul meu prieten Trevor Fryer mi-a inoculat microbul. A fost dragoste la prima vedere"."Primul meci comentat impreuna cu Mario a fost finala campionatului mondial editia 2003 in care au jucat Mark Williams si Ken Doherty"."Da finala CM 2003: Mark Williams - Ken Doherty. Senzatia este aceea ca ne cunoastem de cand lumea"."Cel mai dificil moment a fost cand am avut primul comentariu singur fara colegul meu Marius Ancuta. In primele 5 minute ale emisiunii am avut mari emotii"."Nu imi aduc aminte unul aparte, pentru ca inca realizam comentariu din placere si pentru placerea jocului"."Castigarea primului titlu de campion national in anul 1998"."Pentru mine obtinerea certificatului de antrenor nivelul 2 WPBSA ( World Profesionall Billiards and Snooker Association)""Snookerul este un sport captivant, relaxant pentru spectatori dar foarte greu de practicat la un nivel inalt"."Daca nu cel mai greu printre cele mai grele sporturi si totodata sportul care te educa practicandu-l chiar si de placere"."Am inceput sa joc snooker din 1993. Practicand acest joc, comentariul devine usor, in cele mai multe cazuri reusim sa anticipam loviturile jucatorilor profesionisti"."Eu din 1993. Foarte mult conteaza si ne ajuta. E ca si cand as fi la masa si spre deosebire de jocul real, in comentariu imi iese mai bine pentru ca eu gandesc si executa niste profesionisti loviturile"."Am avut ocazia sa schimb cateva cuvinte cu Peter Ebdon si Dominic Dale. Sunt oameni simpli, modesti si distractivi"."Sunt niste oameni foarte cu picioarele pe pamant si extrem de sociabili si volubili. La tv avem doar partea de caracter ce tine de disciplina jocului, dar altfel sunt oameni ca si noi"."Snookerul nu este un sport foarte scump, insa pentru a putea face performanta este indicat inca de la inceput sa ai un tac bun si sa te antrenezi cel putin 5-6 ore pe zi"."Comparativ cu alte sporturi cu mult mai ieftin. Tacul este cea mai mare investitie (aprox. 1000 lire sterline) si apoi antrenorul daca vrei sa ajungi sus acolo in circuitul mondial"."Snookerul presupune strategie, abilitate, pregatire psihologica, fair play si foarte mult antrenament. Este un sport al controlului"."Da dar despre acestea in lectiile private de antrenament. Ce iti pot spune este ca lovitura este rezultanta nu numai a antrenamentului la masa"."Consider ca 40% inseamna talent si 60% antrenament. Marea majoritate a jucatorilor profesionisti se antreneaza 7-8 ore zilnic"."E foarte-foarte bine sa fii talentat, dar daca nu triplezi cu munca nu obtii mare lucru. Abia azi ne dam seama ca Ronnie (n.r. O'Sullivan) a muncit cand castiga. Si azi se antreneaza, dar nu atat cat in trecut avand si alte obligatii contractuale. Asa ca rezultatele ultimei perioade din cariera lui Ronnie sunt raspunsul perfect. Ca timp trebuie zilnic sa petreci intre 6-8 ore la masa de antrenament"."Astazi in Romania sunt mult mai multi tineri care practica snookerul si datorita turneelor transmise de Eurosport. Campionul national este un jucator tanar de doar 19 ani"."Categoric. Eurosportul a facut cea mai buna propaganda acestui sport si rezultatul destul de timid se vede. S-au deschis infinit mai multe cluburi dupa 2000, de cate existau inainte de 2000"."Fara indoiala ca va veni o zi cand un jucator din Romania va intra in circuitul mondial profesionist. Sper sa fie cat mai curand"."Da, cu conditia ca Eurosportul sa ma pastreze in echipa : Daca voi fi inca in echipa, sunt convins ca voi avea onoarea si placerea de a prinde acea zi"."Judd Trump, Ronnie O'Sullivan, Mark Selby. Spectacolul este garantat cand acesti mari campioni evolueaza la masa de snooker"."Jimmy White. A jucat intotdeauna pentru mine spectatorul sau telespectarul de snooker si infinit mai putin pentru el. Daca ar fi reusit sa-si impuna o disciplina tactica ar fi castigat cel putin o finala de CM"."Ronnie O'Sullivan este cel mai talentat jucator de snooker din lume, un geniu, dar si un rebel. Multi il critica, dar nu ai cum sa nu-i recunosti talentul"."Vectorul de imagine, jucatorul care este mai mare decat sportul in sine, dupa cum l-a caracterizat chiar marele Steve Davis"."Da, in Romania snookerul a inregistrat un succes major in privinta audientelor TV"."Romania, Polonia, Rusia si Bulgaria sunt marile exceptii. Dl Peter Hutton, CEO Discovery-Eurosport, recent la World Snooker Awards a declarat, citez:"Snooker is the leading sport for Eurosport!" De aici incolo putem face speculatii, dar aceasta este declaratia recenta a poate celui mai indreptatit om sa o faca"."Din punctul meu de vedere, in Romania snookerul inca nu este o idee buna de business"."Poate si exista potential, dar avem nevoie de programe, pe care eu le am, dar din pacate politicul este mult prea ocupat cu altele, decat sa priveasca in viitor la ce lasam copiilor si nepotilor. Sper ca in scurt timp sa gasesc persoana care sa ma asculte. Nu-mi doresc mai mult, pentru ca de convins il voi convinge in secunda 2"."Intr-un singur cuvant, geniali"."In ordine: Muncitor, Vrajitor, Show Man, Masinuta, Eleganta, Cel mai talentat jucator al tuturor timpurilor".