​Snooker: Fostul campion mondial Stuart Bingham, anchetat pentru implicare in pariuri

"Nu stiam ca nu am voie sa pariez pe meciurile altor jucatori. Credeam ca e vorba doar de meciurile mele si asa ceva nu am facut. Nu am nimic de ascuns si am cooperat pe deplin cu investigatorii", a declarat Bingham.Federatia Internationala de Biliard si Snooker (WPBSA) a confirmat ca nu exista nicio "manipulare sau coruptie in acest caz".Bingham a fost informat in decembrie ca este investigat de catre Nigel Mawer, presedintele comisiei de disciplina a WPBSA.Stuart Bingham a confirmat ca a plasat pariuri pe alte meciuri, dar nu pe ale sale, subliniind ca nu stia ca a incalcat regulile WPBSA.Potrivit BBC, decizia in privinta lui Bingham nu va fi luata mai devreme de 15 aprilie, cand va avea loc Campionatul Mondial,Bingham, in varsta de 40 de ani, a castigat titlul mondial in 2015.In ianuarie, Alfie Burden a fost suspendat sase luni si amendat cu 5.000 de euro pentru ca a pariat 25.000 de lire sterline pe meciuri de snooker, inclusiv ale lui.