Ronnie O'Sullivan: "Gasesc din ce in ce mai dificil sa dau totul pentru snooker. Nu vreau sa renunt, dar nici nu vreau sa ma sinucid"

"Nu va apucati de snooker. Acesta e sfatul pe care i-l dau si fiului meu. E un sport de singuratici. Un sport tehnic, mental. E foarte multa munca, iar recompensa nu se compara cu ce primesc cei din tenis, golf, curse de motoare sau atletism.Snookerul nu mai e ce era in anii '80. Poate in urmatorii 20-30 de ani o sa aiba aceeasi glorie si o sa fie un sport de varf, dar acum nu mai este asa ceva. In anii '80, snookerul era o disciplina de care sa te apuci, dar acum sunt fotbalul, tenisul, golful, atletismul, boxul, rugbyul sau cricketul. Snookerul nu mai ocupa prima pagina acum. Oamenii se uita fiinda iubesc sportul, dar daca cercetezi cifrele si sponsorii si compari cu alte discipline, iti dai seama ca nu mai e un sport de top","Imi place sa joc si sa concurez cu ceilalti. Poate nu mai sunt la fel de motivat ca altadata, dar tot imi place sa fac asta. Sunt un alt tip de personalitate fata de Steve Davis sau Stephen Hendry, care s-au concentrat mereu numai pe victorii. Imi place si mie sa castig, dar imi place mult sa joc. Sincer, uneori, mi-a placut snookerul mai mult cand am pierdut.Ce as putea face mai bun intr-o dupa-amiaza de joi, in York, decat sa joc impotriva lui Mark Selby? Nu e un lucru rau. O buna parte din snooker este munca grea, antrenamente grele. La varsta mea, 41 de ani, gasesc din ce in ce mai dificil sa dau totul acestui sport. Nu vreau sa renunt, dar nici nu vreau sa ma sinucid.Am acceptat faptul ca nu mai dau totul pentru o victorie, ca inainte, dar din cand in cand am chef sa muncesc cat trebuie ca sa pot sa castig un turneu. Dar daca nu o fac, nu sunt chiar atat de deranjat de asta",Ronnie O'Sullivan a castigat primul titlu de campion mondial la snooker in 2001 si de atunci s-a impus de alte patru ori, cel mai recent in 2013. In octombrie 2016, Ronnie a pierdut finala European Masters de la Bucuresti, scor 9-8, in fata lui Judd Trump.