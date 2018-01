Dakar 2018: Nasser Al-Attiyah (Toyota) a castigat etapa a treia; Stephane Peterhansel (Peugeot), lider la general

Deja castigator sambata, ambitiosul pilot din Qatar in varsta de 47 de ani a terminat portiunea cronometrata de 295 km in 3h09min08sec in fata pilotilor de la Peugeot, Stephane Peterhansel, sosit al 2-lea, la 4min05sec, si spaniolul Carlos Sainz, al 3-lea, la 5min47sec.Francezul Sebastien Loeb (Peugeot) a pierdut 8min34sec fata de castigatorul etapei.In clasamentul general, Peterhansel (6h34min58sec) este urmat de coechipierul si compatriotul sau de la Peugeot, Cyril Despres, la 3min11sec, si de qatarianul Nassel Al-Attiyah, la 7min43sec. Sebastien Loeb este al patrulea, la 10min11sec.Marti este programata etapa a 4-a, care se va disputa in jurul orasului de coasta San Juan de Marcona (444 km de probe speciale).