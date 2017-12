Sebastien Loeb revine in Campionatul Mondial de Raliuri (WRC)

Loeb, in varsta de 43 ani, s-a retras din WRC in 2012, dupa ultimul sau titlu mondial, dar a mai concurat partial in 2013 (4 curse) si 2015 (o cursa). El urmeaza sa piloteze in 2018 unul dintre bolizii Citroen in Raliurile Mexicului, Corsicii si Cataloniei, scrie Agerpres "Senzatiile unui raliu sunt cele mai puternice pe care le-am cunoscut si mi-am dorit sa concurez cu aceste noi modele WRC. Este placut sa pot face aceasta alatura de echipa cu care am castigat totul. Nu am asteptari, singurul meu obiectiv este sa ma bucur de aceasta experienta", a precizat Loeb intr-un comunicat difuzat de Citroen Racing.Nord-irlandezul Kris Meeke va lua parte la toate cele 13 curse din sezonul viitor, ca pilot principal al echipei Citroen, in timp ce irlandezul Craig Breen va concura la randul sau in 10 curse.Citroen va mai avea in competitie o a treia masina, pilotata de Khalid Al-Qassimi din Emiratele Arabe Unite, insa acesta va participa doar la cateva curse din WRC, din cauza celorlalte competitii in care este angrenat, inclusiv Raliul Dakar din luna ianuarie, la care va fi prezent si Sebastien Loeb, alaturi de echipa Peugeot.