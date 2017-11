Formula 1: Pole-position pentru Valtteri Bottas in Marele Premiu al Braziliei

Castigator al titlului mondial inca de etapa trecuta, Lewis Hamilton nu a reusit sa parcurga vreun tur cronometrat: a suferit un accident si va pleca ultimul in cursa de duminica.1. Valtteri Bottas (Finland) Mercedes 1:08.3222. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 1:08.3603. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 1:08.5384. Max Verstappen (Netherlands) Red Bull - TAG Heuer 1:08.9255. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull - TAG Heuer 1:09.3306. Sergio Perez (Mexico) Force India - Mercedes 1:09.5987. Fernando Alonso (Spain) McLaren 1:09.6178. Nico Huelkenberg (Germany) Renault 1:09.7039. Carlos Sainz Jr (Spain) Renault 1:09.80510. Felipe Massa (Brazil) Williams-Mercedes 1:09.841- - - - - - - - - -11. Esteban Ocon (France) Force India - Mercedes 1:09.83012. Romain Grosjean (France) Haas - Ferrari 1:09.87913. Stoffel Vandoorne (Belgium) McLaren 1:10.11614. Kevin Magnussen (Denmark) Haas - Ferrari 1:10.15415. Brendon Hartley (New Zealand) Toro Rosso - Renault- - - - - - - - - -16. Pascal Wehrlein (Germany) Sauber - Ferrari 1:10.67817. Pierre Gasly (France) Toro Rosso - Renault 1:10.68618. Lance Stroll (Canada) Williams-Mercedes 1:10.77619. Marcus Ericsson (Sweden) Sauber - Ferrari 1:10.87520. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes - fara timp.Marele Premiu al Braziliei va avea loc duminica, de la ora 18:00 (ora Romaniei), urmand sa fie in direct pe Digisport si Telekom Sport.1. Lewis Hamilton (Marea Britanie) Mercedes 3332. Sebastian Vettel (Germania) Ferrari 2773. Valtteri Bottas (Finlanda) Mercedes 2624. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull 1925. Kimi Raikkonen (Finlanda) Ferrari 1786. Max Verstappen (Olanda) Red Bull 1487. Sergio Perez (Mexic) Force India 928. Esteban Ocon (Franta) Force India 839. Carlos Sainz Jr (Spania) Renault 5410. Lance Stroll (Canada) Williams 4011. Felipe Massa (Brazilia) Williams 3612. Nico Huelkenberg (Germania) Renault 3413. Romain Grosjean (Franta) Haas 2814. Kevin Magnussen (Denemarca) Haas 1915. Stoffel Vandoorne (Belgia) McLaren 1316. Fernando Alonso (Spania) McLaren 1117. Jolyon Palmer (Britain) Renault 818. Pascal Wehrlein (Germania) Sauber 519. Daniil Kvyat (Rusia) Toro Rosso 520. Marcus Ericsson (Suedia) Sauber 021. Antonio Giovinazzi (Italia) Sauber 022. Pierre Gasly (Franta) Toro Rosso 023. Brendon Hartley (Noua Zeelanda) Toro Rosso 01. Mercedes 5952. Ferrari 4553. Red Bull - TAG Heuer 3404. Force India - Mercedes 1755. Williams-Mercedes 766. Toro Rosso - Renault 537. Renault 488. Haas - Ferrari 479. McLaren 2410. Sauber - Ferrari 5.