Felipe Massa se va retrage din Formula 1 la finalul sezonului

Massa (36 ani), vicecampion mondial in 2008, a mai avut o prima tentativa de retragere din cea mai importanta competitie automobilistica din lume la finalul sezonului 2016, insa a fost rechemat de Williams in luna ianuarie a acestui an pentru a-l inlocui pe finlandezul Valtteri Bottas, plecat la Mercedes.Intr-un mesaj video postat pe contul sau Twitter, brazilianul a precizat ca se va retrage din "Marele Circ" dupa ultimele doua Mari Premii ale sezonului, care vor avea loc la Sao Paulo (Brazilia) si Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite)."Asa cum stiti, anul trecut am decis sa anunt ca ma retrag din Formula 1. Insa, la cererea Williams, am decis sa mai fac inca un sezon. Insa, de aceasta data, va fi ultimul meu Mare Premiu al Braziliei in Formula 1 si ultimul meu Grand Prix de la Abu Dhabi. Asa ca vreau sa transmit un mare multumesc intregii mele familii, tuturor prietenilor mei, tuturor sponsorilor si tuturor fanilor mei", a precizat brazilianul in mesajul sau.In 15 sezoane petrecute in Formula 1, Felipe Massa a obtinut 11 victorii, 41 de clasari pe podium si 16 pole position, in peste 260 de curse disputate.